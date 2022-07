Großes Lob für die Wochenend-Beilage der SN

In einer Zeit, wo viel genörgelt, kritisiert und gejammert wird, möchte ich eine Ausnahme machen und der Redaktion der SN ein dickes Lob aussprechen. Ihr seid eine wirklich gute Zeitung, die ich sehr gerne lese! Vor allem die Wochenend-Beilagen haben es mir angetan. "Alles ist bunt" vom 16. Juli 2022 ist einfach toll!

Die Artikel sind unterhaltsam und gut recherchiert. Die Glosse von Verena Altenberger sehr berührend (Gratulation!), die Kolumne von Andrea Maria Dusl (wie immer) gescheit und amüsant, und der Artikel von Clemes Sedmak (auch wie immer) ausgezeichnet. Auch optisch ist das Ganze sehr ansprechend aufgemacht.

Weiter so und danke vielmals für so viel journalistische Qualität!





Wolfgang Jezek, 1130 Wien