Großes Welttheater, oder?

Musste sehr über diese Zeichnung lachen, danke dafür! Großartig getroffen, der heutige Inszenierungswahn und die Ratlosigkeit des Publikums. Putin oder die neue Salzburger Landesregierung? Man weiß ja nie ... Irgendwann im Festspielsommer liefen zwei unterschiedliche Opern von verschiedenen Komponisten parallel im Fernsehen. Ich schaltete zwischen den beiden etwas hin und her, wäre aber von den Inszenierungen her niemals darauf gekommen, welche was darstellen sollte. Überall zuckten Blitze aus Neonröhren und liefen sinnentleerte Videos an den Wänden. Ja, und in der einen floss viel Blut. Herrn Wizanys atmosphärische Darstellung hat mich sehr daran erinnert. Als im Salzburger "Falstaff" der Vorhang aufging, sah man eine Aneinanderreihung von Schauplätzen, "belebt" durch diverse Utensilien; die Musik schwieg und das Publikum durfte sich einstimmen. Da flüsterte mein Sitznachbar mir zu "Alles Sch ..., deine Emma". Der soignierte Herr vor uns lachte laut auf, drehte sich um und sagte augenzwinkernd "Pssst"!

Ebenfalls aussagekräftigThomas Wizanys Darstellung vom Salzburger Multi-

Landesherrn im Lokalteil. Ein typischer Vertreter der altschwarzen Landesfürsten, die nach Potentatenart "regieren". Besondere Anliegen dieses Vertreters sind ja Kultur (siehe Bachler versus Thielemann Deal) und der Schutz der Landschaft (siehe Raumordnung überall).



