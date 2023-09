Großhotel in St. Margarethen ist nicht vorstellbar

Mit Interesse habe ich den Artikel von Herrn Arbeiter vom 2. September 2023 über das Großhotel in St. Margarethen gelesen. Auf Grund meiner langjährigen Erfahrung in der Top-Hotellerie und der begleitenden Hotelprojektentwicklung mit über 100 Feasibility-Studien (Machbarkeitsstudien) von Kasachstan bis in die Karibik samt Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Vorschau) kann ich mir dieses Projekt nicht vorstellen.

Auch wenn die Planung angeblich auf TUI Magic Life zugeschnitten sei, bleibt vieles ein Rätsel. Vorweg sind die Magic Life Clubs bisher ausschließlich an Strandlagen im Mittelmeer angesiedelt. Die Größe der Anlage mit 498 Betten (ca. 250 Zimmer) plus Gastronomie, Freizeit, Sport und Wellness ist für mich nicht nachvollziehbar. Gut, Clubanlagen mögen diese Größenordnung haben, wenn der Standort dies hergibt. Das ist in St. Margarethen im Lungau nicht der Fall. Mich verwundert, dass die Zustimmung zum REK der Gemeinde seitens des Landes gegeben wurde. Dazu kommt die Erreichbarkeit, die sicherlich nicht als sehr gut einzustufen ist (Flughafennähe, Bahnanbindung).

Das größte Rätsel ist die Eigenkapital- und Fremdfinanzierung. Der Projektbetreiber kann ohne die entsprechenden Verträge nicht zu bauen beginnen. Die Zurschaustellung eines Baggers am Mikrostandort ist für mich Augenauswischerei.

Auch war dem Artikel nicht zu entnehmen, wer die Grundeigentümer sind und ob die öffentliche Ver- und Entsorgung die zusätzliche Belastung aufnehmen kann oder ob die Gemeinde hier zusätzliche Investitionen tätigen muss. Das gilt auch für die Versorgung mit Energie.

Gibt es eine unabhängige Feasibility Studie? Ich würde dem Projektentwickler anraten, hier in allen Belangen an die Öffentlichkeit zu gehen und die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Zudem rate ich, das Projekt abzuspecken und es auf 120 Zimmer (240 Betten) zuzüglich Leistungsprogramm (Gastronomie, Freizeit, Wellness, Sport) zu begrenzen. Dies ist für viele nationale und internationale Hotelgesellschaften ein Grenzwert nach unten. Eine weitere Frage ist, ob der angeblich verfügbare Betreiber auch die Arbeitskräfte finden kann. Dazu bedarf es auch eines Mitarbeiterhauses.

Alles in allem ist das Hotelprojekt ein Rätsel und die Größenordnung viel zu hoch dimensioniert. Das gibt der Standort nicht her. Ich kann keinerlei Wirtschaftlichkeit erkennen und stelle diese in Frage.

Bernhard W. Eigelshofen, 5101 Bergheim