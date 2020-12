Groteske um Skifahren

Die politische Diskussion und teilweise mediale Berichterstattung rund ums Skifahren wird immer grotesker.

Wurde im Sommer 2020 seitens der österreichischen Bundesregierung vom Urlaub am Meer abgeraten und pauschaliert alles als "Sauferei am Ballermann" dargestellt, kommt jetzt die Meldung aus anderen EU-Staaten ("Retourkutsche?"),

dass Skifahren pauschaliert als "Sauferei beim Après Ski & Ischgl" dargestellt wird. Da tut sich einem die Frage auf, ob diese Regierungsmitglieder a) unwissend, b) falsch von Experten beraten oder c) bewusst auf mediale Ablenkung handeln?

Fazit ist, dass ich als begeisterter Skifahrer mit Superskicard mit meiner Familie gleich nach dem ersten Lockdown im Juni und in den Herbstferien viermal am Kitzsteinhorn zum Skifahren waren. Die dortigen Sicherheitsmaßnahmen sind super, sowohl beim Anstellen bei Kassa/ Liften als auch den Restaurants.

Man hat z.B. mit Absperrbänder lange "Anstelllinien" markiert, sodass immer nur zwei bis drei Personen nebeneinander geordnet anstellen können. Dies sieht im ersten Moment nach "megalangen Schlangen" aus, im Endeffekt kenne ich das System seit 20 Jahren aus den USA und es bewährt sich auch ohne Covid-19! Es steht keine ungeordnete Menschentraube vor einem Eintritt/ Kasse/ Lift, sondern geordnet in Reih und Glied; im Endeffekt funktioniert der Ablauf viel schneller!

Bei Gondeln oder Sesselliften haben viele Gäste verzichtet die Sitzplätze aufzufüllen, und jeder hat gerne ein paar Minuten länger gewartet, so war alles gut aufgeteilt. In der Früh fuhren die ersten Lifte freiwillig früher, den gewohnten Morgenstau gab es nie!

Ähnlich gut organisiert waren die Gastrobetriebe; ein Essen/ Trinken wird wohl erlaubt sein! Da viele Tagestouristen und Urlauber ausfallen, ist es in den großen Skigebieten ohnedies mehr als übersichtlich.

Wenn man diese Maßnahmen als "unsicher" bezeichnet, müsste man in vielen Städten sofort jede U-Bahn oder andere öffentliche Verkehrsmittel bzw. Einkaufsmärkte schließen!

Detto kann ich es für bekannte, renommierte 4*(Superior) Hotels in Kaprun und Leogang bestätigen, wo wir übernachteten. Diese haben sich sehr bemüht, alle Corona Vorschriften umzusetzen, und auch die Gäste haben sich dort "Corona richtig" verhalten! Eine weitere Einschränkung für Skifahren in der frischen Luft und Hotelurlaube finde ich daher für unangebracht. Eine sachliche Diskussion sollte endlich anders aufgestellt sein als die pauschalierte Vorverurteilung "Ballermann, Après Ski, Ischgl" andauernd zu bemühen - dies hat sich niemand verdient. Weder wir Österreicher, die Gäste, noch die Unternehmen.

Walter Hager, 5020 Salzburg