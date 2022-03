Grubenlaufkäfer muss nicht umziehen

Zum Artikel "Tierischer Umzug - Vom Grubenlaufkäfer bis zur Gelbbauchunke" vom 22. 3.:

Beim Grubenlaufkäfer handelt es sich um eine nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union geschützte Laufkäferart. Österreich, aber auch Süddeutschland trägt dabei eine besondere Verantwortung zum Schutz dieser seltenen Käferart.

Im Bereich des neuen Eingangsgebäudes des Freilichtmuseums wird entgegen der im Artikel dargestellten Situation der Grubenlaufkäfer nicht vertrieben oder umgesiedelt. Im Zuge der Grubenlaufkäfer-Kartierung kam es zu einer Umplanung des Eingangsgebäudes, sodass sich sämtliche Eingriffsbereiche in die Natur außerhalb der Lebensräume des Grubenlaufkäfers befinden. Somit wird der Grubenlaufkäfer auch nicht umgesiedelt. Dies würde darüber hinaus einen oder mehrere Verbotstatbestände erfüllen. Immerhin dürfen auch die Ruhe- und Fortpflanzungsstätten des Grubenlaufkäfers gemäß FFH-Richtlinie nicht gestört werden.

Obwohl dies manchen Menschen seltsam erscheinen mag - immerhin kann man den Grubenlaufkäfer auch im Gemeindegebiet von Großgmain an zahlreichen Plätzen in hohen Dichten vorfinden. Der Käfer scheint also häufig zu sein, warum ist man beim Schutz dann so streng? Und warum muss man deshalb ein komplettes Gebäude verschieben?

Es ist der Betrachtungshorizont bzw. der räumliche Weitblick. Nicht nur in Österreich, sondern weltweit sind Feuchtlebensräume bedroht und werden nach wie vor zurückgedrängt. Der Klimawandel und vermehrte Trockenheit, wie beispielsweise in diesem Winter, tragen ihr Übriges dazu bei. Die unzähligen intakten Feuchtlebensräume, Quellflure und unverbauten Bäche wie am Fuße des Untersbergs findet man heutzutage nur noch selten. Nicht umsonst ist ein Teil dieser Landschaft Europaschutzgebiet. Und darin befindet sich eben das Freilichtmuseum mit einer dem Museum bewussten und besonderen Verantwortung für den nachhaltigen Umgang mit der Natur.

Seien wir doch lieber froh, dass es bei uns noch intakte Feuchtlebensräume gibt. Der Grubenlaufkäfer zeigt uns, wo diese zu finden sind. Wir schützen also nicht nur einen einzelnen Käfer, wir bewahren somit diese wertvollen Lebensräume.



Stefan Brameshuber, MSc, ARTENreich OG, 5400 Hallein-Rif