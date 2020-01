Grün stirbt

Dem Landschaftsschutzgebiet um den Krauthügel wird demnächst der Garaus gemacht. Einer der schönsten Flecken der Stadt muss einem der unsinnigsten Bauvorhaben Salzburgs weichen: dem Ausbau der Mönchsberggarage. Die Erweiterung dieser Anlage bedeutet, dass die 12.000-m2-Wiese zu einem Deponieplatz wird, um Baumaterial abzulagern. Ein- und Ausfahrten der Lkw in die Anlage werden dort abgewickelt, und eine Tankstelle wird ebenda auch errichtet. Das Naturgebiet wird unwiederbringlich zerstört. Die Anrainer werden geschätzt mehr als 20.000 Lkw-Fahrten über sich ergehen lassen, täglich 6.00 bis 22.00 Uhr. Betroffen sind die Stadtteile Nonntal, Morzg, Leopoldskron, Riedenburg - eigentlich sämtliche südliche Stadtteile.

Das erhöhte Verkehrsaufkommen und die damit verbundene Umweltbelastung werden sich nach der Bauzeit kaum verringern. Die höhere Anzahl der Stellplätze für Pkw im Mönchsberg wird natürlich mehr Verkehr in die Innenstadt bringen. Während man in jeder fortschrittlichen Stadtentwicklung bemüht ist, den Pkw-Verkehr aus den Zentren raus umzuleiten, passiert hier das Gegenteil. Das erklärte Ziel der Politik ist es, die Verkehrslage in der Innenstadt zu beruhigen. Wer denkt denn ernsthaft, dass das dadurch zu gewährleisten sei, indem man mehr Autos in die Innenstadt lockt? Durch diese Maßnahme ist es doch viel mehr so, dass man selbstverständlich mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen muss, und das nicht nur in der mehrere Jahre andauernden Bauphase. Bürgerinitiativen und Proteste der Anrainer bleiben ungehört, zumindest jener Bürger, die informiert sind. Denn der Großteil der Salzburger Bevölkerung wird über die Konsequenzen dieses Bauvorhabens im Dunkeln gelassen. Über die Bürger wird in dieser Angelegenheit einfach "drüber gefahren", denn - und dieser Zusammenhang ist wieder einmal mehr als deutlich: Es geht hier in erster Linie darum, dass sich für einige wenige sehr viel Geld verdienen lässt. Eigentümer sind unter anderem die Erzdiözese Salzburg, die nicht nur durch die Verpachtung mit Einnahmen rechnen kann, sondern an der Garage auch gewinnbeteiligt sein wird. Die Kirche ist einer jener Parteien, die dieses Projekt aus Eigennutz vorantreibt.

Geldgier und Gewinnstreben stehen wieder einmal über dem Schutz der Natur und unserer aller Lebensqualität. Man kann jetzt nur noch hoffen, dass die Initiative gegen den Ausbau der Mönchsberggarage endlich wieder in die Gänge kommt und schlau genug ist, mit den jungen Leuten der "Fridays for Future" zu kooperieren. Leider greift die SPÖ, als Gegner dieses unsinnigen Projekts, dieses Thema nicht auf. Schade, denn so könnte die sozialdemokratische Partei wieder Sympathien zurückgewinnen.







Franz Mühlfellner, 5020 Salzburg