Wie stellen sich für mich, ganz kurz und bündig, die aktuellen Bankenaffären dar:

Die wahren Bankräuber gründen eine Bank, und rauben sie dann in den gut geschützten Netzwerken aus. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung, bis die Gerichte gesprochen haben. Wir leben ja nicht in einer "Bananenrepublik". Und natürlich hat auch Karl Valentin recht, wenn er sagt: "Hoffentlich wird's nicht so schlimm, wie's schon ist."

Das gibt Hoffnung! Ja, Hoffnung: "Im Dunkel die Sonne sehen."





Franz Xaver Muhr, 4694 Ohlsdorf