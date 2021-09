Gründe für Kriminalität

Dass junge afghanische Männer in der Kriminalstatistik eine besondere Rolle einnehmen, wie der Sicherheitssprecher der ÖVP in der Pro-Contra-Gegenüberstellung (SN v. 1. 9.) behauptet. Warum geraten überhaupt relativ viele Asylwerber mit unseren Gesetzen in Konflikt? Diese Frage ist relativ leicht zu beantworten. Österreich nimmt Flüchtende auf und kümmert sich nicht darum. Was haben diese Menschen für eine Perspektive, wenn sie nicht arbeiten dürfen und in ihrem jugendlichen Tatendrang zum Nichtstun und zum elendlangen Warten auf einen Bescheid der Behörde verurteilt sind. Seit vielen Jahren halten führende politische Kräfte das Thema Asyl am Köcheln, um von eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. Rasche Entscheidungen der Asylanträge durch ausreichende Personalkapazitäten und dadurch rasche Integration in den Arbeits- oder Ausbildungsprozess, führten sicherlich zu einem anderen Bild über Flüchtende, aber das will man ja nicht. Die sind einfach willkommene Sündenböcke, die von vielen repräsentativ für das Schlechte des Fremden herhalten müssen.

Markus Bader, 5621 St. Veit