Gründe gegen eine Impfung mit AstraZeneca

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Stöckl! Sehr geehrte Frau Landesrätin Mag.a Klambauer!

Lassen Sie mich Ihnen eingangs aufrichtig für Ihren Einsatz während der Corona-Pandemie danken! Ich weiß, dass das keine leichte Aufgabe für die Politik ist und bin für das generell sehr gute Management während der Pandemie sehr dankbar.

Bitte erlauben Sie mir meine Perspektive mit Ihnen zu teilen, warum nur etwa die Hälfte der Pädagoginnen in Schulen und Kindergärten von der Sonderimpfaktion in der Karwoche Gebrauch gemacht hat. Ich bin selbst Pädagogin in einem Kindergarten und habe mich gegen eine Impfung mit AstraZeneca entschieden.

Wie Frau Landesrätin Mag.a Klambauer richtig erkannt hat, bin ich aber keineswegs eine "generelle Impfverweigerin". Ganz im Gegenteil. Ich habe die Impfung seit langem herbeigesehnt und fand die Reaktion der Ärzte/-innen Anfang des Jahres, AZ abzulehnen, schlimm und habe mich darüber, offen gesagt, geärgert. Damals hätte ich mich sofort mit AZ impfen lassen. Warum habe ich mich dann trotzdem jetzt selbst gegen AZ entschieden?

Ich habe mich aufgrund der Datenlage bzgl. der Inzidenz von Sinusvenenthrombosen bei Frauen unter 55 Jahren dagegen entschieden. Glücklich bin ich mit der Entscheidung selbst keinesfalls, zumal ich im Kindergarten der reellen Gefahr einer Covid-Ansteckung ausgesetzt bin und auch die Kinder nicht anstecken will! Aber ich habe selbst ein fünfjähriges Kind und will das "kontrollierte" Risiko mit AZ so nicht eingehen, zumal es eine Alternative gibt und AZ in vielen EU-Ländern für Frauen in meinem Alter nicht mehr zugelassen ist. Ich denke, meine Sorgen sind objektiv durchaus nachvollziehbar und machen mich nicht zu einer generellen "Impfverweigerin". Ganz im Gegenteil! Einen mRNA-Impfstoff würde ich sofort und mit großer Dankbarkeit nehmen! Extra "Aufklärungsarbeit" oder eine "Motivation durch den grünen Pass" ist da nicht nötig, wie heute (17. April) im Lokalteil der SN angedacht.

Dass inzwischen ein Zusammenhang mit Sinusvenenthrombosen, wenn auch sehr selten, festgestellt wurde, ist auch der fundamentale Unterschied zu der Reaktion der Ärzte/-innen Anfang des Jahres. Damals hätte ich AZ noch bedenkenlos genommen. Aber heute finde ich nicht, dass man junge Mütter und Pädagoginnen quasi die "Pistole auf die Brust" setzen sollte und sagt: entweder AZ oder wochenlang warten (und weiterarbeiten!) und eine Infektion mit Corona riskieren. Und das noch dazu mit der britischen Mutante, die sich auch über Kindergärten und Schulen stärker verbreitet. So fühle ich mich momentan - und ich denke viele meiner Kolleginnen auch. Und das, obwohl wir immer - noch bevor es irgendeinen Impfstoff gab - offen hatten und für die Kinder da waren und damit auch einen großen Beitrag während der Pandemie geleistet haben.

Sehr überrascht war ich dann auch von der Ankündigung, dass Polizisten/-innen jetzt mit Moderna geimpft werden sollen. Warum genau ist es dann nicht möglich, auch uns Moderna anzubieten? Oder warum überlassen Sie es Polizisten/-innen nicht zumindest, sich den Impfstoff auszusuchen? Vielleicht gibt es dort Personen, die keine Bedenken bei AZ haben und diesen mit einem "guten Gefühl" gerne nehmen würden. Das übrig gebliebene Moderna könnte dann noch Pädagoginnen angeboten werden. Ich bin sicher, dass sich viele meiner Kolleginnen so noch impfen lassen würden. Die derzeitige Situation ist nicht gut für uns Pädagoginnen, und sie ist auch nicht gut für die Kinder und - letztlich - die Eltern.

Ich würde mich freuen, wenn Sie meine persönliche Schilderung in irgendeiner Form in Ihre Überlegungen miteinfließen lassen könnten.







Magdalena Gastinger, MA, 5020 Salzburg