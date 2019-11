Grüne als Impuls-Geber für Türkis

Zum Leitartikel "Türkise Ängste vor einer Koalition mit den Grünen" von Manfred Perterer vom 2. November:

Chefredakteur Manfred Perterer hat in seinem Leitartikel am 2.11. exzellent beschrieben, welche zukunftsweisenden Impulse von einer türkis-grünen Regierung ausgehen könnten. Zu ergänzen wäre noch die Stärkung der Dialogfähigkeit der Parteien und des Parlaments und Wege zur Konsensbereitschaft bei Umwelt- und Verkehrsprojekten. Landwirte, Bauernbund, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung sollten in den Grünen bei ökologischen Anliegen die Bündnispartner sehen. Österreich sollte doch das Vorzeige-Land Europas bei Erreichung der Klimaziele werden. In vielen Städten sind Fußgänger- und Begegnungszonen für die Wirtschaftskammer ein heißes Eisen, wiewohl ihre Mitglieder davon profitieren. Bei den Anliegen "Mehr Straßenraum für Gehende, Radfahrende und Busse" könnte die ÖVP von den Grünen lernen.



Peter Haibach sen., 5020 Salzburg