Grüne gegen Grüne

Frau Minister Gewesner vertritt vehement ein für den Ausbau der Bahn und der Angebote an Bahnkunden. Wer sich bei konkreten Projekten dagegen stellt sind Naturschützer. Von den Grünen wird auch intensiv für grünen elektrischen Strom geworben. Wer sich dann oft gegen den Bau von Windkraftanlagen oder Wasserkraftwerken wendet sind Naturschützer. Das sind nur zwei Beispiele aus vielen Fällen. Die Grünen sollten sich klar werden, dass sie jetzt in der Regierung sind und etwas durchsetzten können. Wenn sie aber sich selbst nicht klar sind was sie möchten und mit einer Stimme sprechen, werden sie wohl kaum etwas erreichen.





Dr. Wolf Dietrich Zuzan, 5020 Salzburg