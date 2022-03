Grüne müssen mühsam errungene Position stärken

Sollte nun auch noch Herr Mückstein zurücktreten, ist er aus meiner Sicht an den selben Hürden gescheitert wie sein Vorgänger. Beide verfügten nicht über das erforderliche Durchsetzungspotential, um ihrer ressortrelevanten Verantwortung und Verpflichtung nachzukommen bzw. ihren Minister- Kompetenzen adäquat zu agieren. Dass oben genannte eklatante Defizite auch der Position des kleineren Koalitionspartners zu schulden sind, lässt sich nicht mehr kaschieren.

Herr Kogler wird mittlerweile auch von pragmatischen Stammwähler/-innen wegen seines "Eiertanzes im Kontext der Koalitionsräson" bzw. seiner Versäumnisse bzgl. rückenstärkender Solidarität seinen Gesundheitsministern gegenüber zunehmend heftig kritisiert.

Diese Dynamiken gefährden die so mühsam errungene Position der Grünen nachhaltig und werden bei den nächsten Wahlen mit Sicherheit wirksam.

Man kann den Grünen nur wünschen, dass der neue Gesundheitsminister den erforderlichen politischen Mut besitzt, um den für die Gesundheit der Bevölkerung kontraproduktiven populistischen Interessen der ÖVP in Bund und Land zu widerstehen.





Michael Czerny, 2392 Sulz