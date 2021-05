Grüne Selbstaufgabe

Die selbst ernannten Sauber-Politiker/-innen der Grünen haben es sich auf der Regierungsbank gemütlich gemacht und halten der ÖVP brav die Stange. Koste es was es wolle. Das, obwohl die türkise Liste an fragwürdigen Vorgängen nicht gerade kurz ist: Angriffe auf die Justiz und Kirche, Erinnerungslücken und Falschaussagen im U-Ausschuss, spazierengehende Laptops, Missachtung des Verfassungsgerichtshof, peinliche Chat-Protokolle die Postenschacher bestätigen und vieles mehr. Die Grünen haben den Wandel von der Aufdeckerpartei zu ÖVP-Steigbügelhaltern in "Kurzzeit" vollzogen und ihre eigenen Werte zum eigenen Machterhalt komplett aufgegeben.

Mag. (FH) Christian Deutinger, 4531 Kematen an der Krems