Grüner Frust?

Andreas Koller hat es im Klartext vom 22.3. auf den Punkt gebracht: "Die Grünen konnten im ersten Jahr ihrer Regierungsbeteiligung mehr durchsetzen als in 30 Jahren Opposition."

Warum sind trotzdem manche Grünwähler enttäuscht? Offensichtlich ist vielen nicht klar, was Politik machen in einer Regierungsfunktion bedeutet. Es ist die Kunst, Kompromisse zu akzeptieren, sich an Absprachen zu halten und auch manchmal gegen seine Überzeugung Maßnahmen des Koalitionspartners mittragen zu müssen. Zu beachten ist, dass der stärkere Regierungspartner ebenfalls immer wieder in dieser Zwangslage ist. 14 % Wählerzustimmung können in einer Demokratie nicht bedeuten, 100 % des Wahlprogramms verwirklichen zu können, auch wenn man noch so überzeugt davon ist. Erst politische Reife und Erfahrung und das Übernehmen von Verantwortung für die Gesamtentwicklung von Österreich bringt die Sicht ins Lot. Kann man als Opposition das Maximale fordern und jeden Kompromiss ablehnen, so ist in einer Regierungsbeteiligung die Kunst des Möglichen gefragt. Und da haben die Grünen trotz der schwierigen Begleitumstände Erhebliches auf den Weg gebracht: Das Gesetz über den Ausbau der Erneuerbaren Energie, das Gesetz gegen Hass im Netz, das Gesetz für Informationsfreiheit und Abschaffung des Amtsgeheimnis, das Gesetz gegen Autoraser, die Neukonzipierung des Staats- und Verfassungsschutzes, die Erhöhung des Arbeitslosengeldes mittels mehrfacher Einmalzahlungen, die Erhöhung des Frauenbudgets, die Erhöhung der Dotierung humanitärer Hilfsmaßnahmen, das 1-2-3 Ticket… . Schmerzlich mussten dabei v.a. in Menschenrechtsfragen manche Niederlage akzeptiert werden. Aber die großen Zukunftsthemen Klima, Umwelt, Transparenz sind auf dem Weg. Für 14 % Wählerzustimmung eine vorzeigbare Leistung.

Hans Bichler, 5760 Saalfelden