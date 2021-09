Grünes Licht für die Mönchsberggarage

Shoppen, Schmausen, Sightseeing - Salzburgs Innenstadt hat so vieles zu bieten. Doch wohin mit dem Auto, in dem auch "Oma, Hund und Kinderwagen" Platz finden und mit dem die Altstadt einfach und schnell erreicht werden kann?

Da vermehrt blaue Kurzparkzonen in reine Anwohnerparkplätze umgewandelt wurden, gestaltet es sich immer schwieriger, Parkplätze außerhalb von Parkgaragen zu bekommen. Die Auslastungszahlen der Mönchsberggarage zeigen den hohen Bedarf an Parkplätzen, im Monat August 2021 waren die Garagen A und B lediglich an drei Tagen nicht maximal besetzt (insgesamt 1279 Parkplätze). Auch die Warteliste der Dauerparker wird kontinuierlich länger (jährlich rund 120-150 Personen), der Bedarf an weiteren Parkplätzen ist da.

Als Unternehmerin mit Sitz in der Linzer Gasse verfolge ich die Debatte zum Ausbau der Mönchsberggarage bereits seit 2014 und wünsche mir nun endlich einen positiven Abschluss zu diesem langwierigen Projekt. Salzburgs Innenstadt muss weiterhin für alle Einheimischen, ansässigen Betriebe und Besucher/-innen attraktiv und leicht zu erreichen bleiben. Um dies zu gewährleisten, ist meiner Meinung, eine entsprechende Anzahl an Parkplätzen genauso wichtig, wie der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Stärken wir unsere heimische Wirtschaft, in dem wir lokales Einkaufen, Verweilen, Genießen und Erleben positiv gestalten und unseren Kund/-Innen und Gästen die Entscheidungsfreiheit geben, selbst aus einer Vielzahl an Möglichkeiten zu wählen, wie sie unsere schöne Altstadt erreichen wollen.





KR Brigitte Hirschegger, Unternehmerin in der Linzer Gasse