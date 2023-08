Grünes Paradox aus Stadt und Land

Da bemüht sich auf Seite 14 (SN, 31. 9. 2023) ein grüner Gemeinderat um die Errichtung eines Gebäudes im Grünland. Auf Seite fünf wird darüber berichtet, dass ein grüner Landtagsabgeordneter per Besitzstörungsklage ruhiggestellt werden soll, weil er einen Bau im Grünland dokumentiert, dessen landwitschaftliche Notwendigkeit er anzweifelt.

An der Notwendigkeit eines neuen Gebäudes auf der halbwegs unberührten Hochalm zweifle ich allerdings auch. Für die Verwirklichung einer landwirtschaflichen Genossenschaft gibt es ausreichend viele leerstehende Landwirtschaften im Land. Allerdings wenige in Alleinlage, die sich nach Scheitern des Projekts lukrativ vermarkten lassen.

Anton Graf, 5310 Mondsee