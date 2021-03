Grünland ist unsere Lebensader

Man möchte meinen, dass uns die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte und die aktuelle, kollektive Krise verstärkt ins Hinterfragen und Genauer-Hinschauen bringt. Doch eher das Gegenteil ist der Fall. Der WWF veröffentlichte kürzlich seinen Bodenreport 2021 zur Verbauung Österreichs und sieht darin eine wachsende Umweltkrise. Doch wie es sich zeigt, hat die Menschheit kein Erkenntnisproblem, sondern ein handfestes Handlungsproblem.

In der dörflichen Gemeinde Adnet sollen ca. neun Hektar schönste sonnige Felder von Grünland in Gewerbegebiet umgewidmet werden, um einem expandierenden ortsansässigen Unternehmen Flächen für die Errichtung einer neuen Fabrikshalle in ausladenden Dimensionen zu verschaffen. In erreichbaren Distanzen stehen für solche Zwecke bereits gewidmete Gebäude leer bzw. liegen Flächen brach.

Können wir es uns in dieser Zeit tatsächlich (noch) erlauben, wertvolle landwirtschaftliche Flächen und Erholungsraum unwiederbringlich zu opfern, um unter dem Deckmantel "Arbeitsplätze" und "Steuereinnahmen" alles zu rechtfertigen? Ist es nicht längst überfällig, Weitblick zu entwickeln, überregional zu denken und danach zu handeln?

In Zeiten, in denen Bananen über die halbe Welt gekarrt werden, kann es kein Argument sein, dass ein Unternehmen all seine Werke zentral an einem Ort haben muss. Der Trend geht mittlerweile weg vom Zentralismus, hin zum Föderalismus. Der bequemste Weg für einige wenige ist nicht angebracht! Es braucht Lösungen und Wege, die vorausschauend und nachhaltig umsetzen, was uns als Gesellschaft langfristig mehr dient als kurzsichtige Konzepte.

Als bekennende Naturfreundin fühle ich mich zutiefst mit unserem schönen Österreich und diesem wunderbaren Planeten verbunden und beobachte mit Bestürzung, wie wir zwar "wissen", doch nichts ändern. Es blutet mir das Herz zu sehen, dass sich ein Großteil meiner Mitmenschen nach zwar genau diesen unberührten und ursprünglichen Landschaften zum Zwecke der Erholung und Regeneration sehnt, jedoch nicht bereit ist, zum Schutze dieser auf- bzw. einzustehen. Bitte mich Recht zu verstehen: Es geht nicht gegen die Wirtschaft und Arbeitsplätze, es geht um einen Weg, der sowohl Wirtschaft als auch Natur leben lässt, und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Liebe Menschen und vor allem Entscheidungsträger, wacht auf und erkennt, dass wir uns mehr und mehr der eigenen Lebensader berauben! Wir sind ein Teil der Natur und nicht umgekehrt! Jeder, der seine Stimme gegen solche Umwidmungen und für den Erhalt unserer Natur erhebt, ist von Bedeutung. Man muss nicht unmittelbar als Anrainer betroffen sein, um "betroffen" zu sein.





Erika Hirscher, 5020 Salzburg