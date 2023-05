Grünlanddeklaration überdenken

Dem Leserbrief von Herrn Norbert J. Huber vom 17. Mai ist voll zuzustimmen. Eine der Hauptursachen der Wohnungsnot in Salzburg ist die "heilige" Grünlanddeklaration. Entstanden aus der bürger-"listigen" Absicht, den Wert des Immobilienbesitzes grüner Gründerväter und anderer Wohlhabender nicht durch den Bau von Wohnungen in Sichtweite zu beeinträchtigen.

Während also vor allem im Süden der Stadt hunderte und tausende Hektar an Flächen brach liegen oder als Erdbeerfelder Verwendung finden, sieht die Stadtpolitik ausgerechnet im dicht verbauten Norden die Notwendigkeit einer weiteren "Urbanisierung" und raubt den dortigen Bewohnern den letzten Rest an Lebensqualität. Heißt, auf Grünstreifen zwischen Wohnblocks, auf dem bislang Kinder spielten, Wäsche aufgehängt wurde oder - Gott bewahre! - Autos geparkt waren, werden weitere Wohnblocks hineingepresst. Ganz "urban" und zu trotzdem absurd hohen Kaufpreisen oder Mieten können sich dann die Nachbarn gegenseitig ins Wohn- oder Schlafzimmer schauen.

Ein Altbürgermeister, einst auf diesen Umstand angesprochen, meinte, dass halt der Widerstand in diesen Stadtteilen geringer sei. Zusammen mit solchen Politikern ist die derzeitige Grünlanddeklaration der beste Verbündete der Immobilienspekulanten. Bleibt zu hoffen, dass mit dem Aufkommen neuer politischer Strömungen in dieser Stadt auch einmal heilige Kühe geschlachtet werden und dort urbanisiert wird, wo auch der Platz vorhanden ist.

Dr. Wilfried Beer, 5020 Salzburg