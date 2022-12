Ein herzliches Grüß Gott aus Wien, besonders an Herrn Nationalratsabgeordneten Kai Jan Krainer. Er meinte nämlich im Parlament ist es nicht üblich in Wien "Grüß Gott!" zu sagen, richtig wäre einzig "Guten Tag !". Also ich beginne seit 77 Jahren jeden Brief, jedes Mail oder persönliches Gespräch nur mit "Grüß Gott" und verbitte mir, dies zu bekritteln beziehungsweise nur daran zu denken, es abschaffen zu wollen. Darum lieber Herr Krainer, bitte Schluss mit dieser Chuzpe .





Ing. Rudolf Stebler, 1070 Wien