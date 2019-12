Grüße aus dem hohen Norden

Zum "Lokalpatriot" vom 17. Dezember 2019:

Lieber Seppi! Ich weiß schon, eigentlich heißt du Heinz, aber nachdem ich ja auch nicht Dörte heiße, darf ich dich doch so anreden, nicht wahr? Das war ja eine ganz tolle Aufklärung, die du mir da kürzlich geliefert hast! Natürlich habe ich es gleich dem Jens vorgelesen, der war ganz verwundert, weil er dachte, das Zack-Zack-Zack hätte euer ehemaliger Vizekanzler auf Ibiza erfunden. Also das mit dem Chalet und dem Porsche werde ich mir dann doch überlegen - ich habe nämlich neue Aufgaben und deshalb keine Zeit mehr fürs Chillen im Pinzgau: Zunächst informiere ich deine Landsleute in Kitzbühel, die Resi, den Schorschi, die Kreszenz und den Jockl, ein bissl über die Geografie Mitteleuropas und dann fahre ich mit dem SUV vom Jens (er muss sich inzwischen mit meinem kleinen behelfen) zu dir nach Salzburg in die Lokalredaktion der SN und gebe dir ein paar Anfangslektionen in Latein - das habe ich nämlich gerade in einem Fernkurs gelernt.

Wir fangen gleich mit einem schwierigen Satz an: Si tacuisses, philosophus mansisses. Na … na …?

Es grüßt dich eine Freundin aus dem hohen Norden!



Barbara Plätzer-Neumann, 5300 Hallwang