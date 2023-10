Grund zur Freude im Seniorenheim Grödig

Ich bin eine Bewohnerin des Seniorenheims Grödig und mir liegt Folgendes am Herzen. Wir werden immer wieder mit schönen Festen überrascht, was keine Selbstverständlichkeit ist. Angefangen bei unserem Herrn Bürgermeister über unsere Pflegeleitung und allen Mitarbeitern. Trotz der zusätzlichen Arbeitsstunden sind alle freundlich und zuvorkommend. Darum glaube ich, dass es an der Zeit ist, allen ein herzliches Danke zu sagen. Diese Dinge erfreuen alle und fördern die Gemeinschaft. Vielen Dank auch an den Kirchenchor für die schönen Lebkuchenherzen. So haben wir immer wieder Grund zur Freude.

Margarete Elsigan, 5082 Grödig