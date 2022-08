Grundbesitzer in Planung einbinden

Offenbar werden die Instandsetzung der Pinzgaubahn und der Hochwasserschutz für den Pinzgau voneinander unabhängig abgehandelt. Es fehlt eine ganzheitliche Betrachtung und man baut darauf, dass die in der Landesregierung offenbar bestehenden Meinungen durchsetzbar sind - obwohl dem die derzeitige Rechtslage entgegensteht und davon ausgegangen wird, dass die Projekte auch gegen den Willen der Grundeigentümer durchgesetzt werden können.

Die fachlichen Analysen und Kostenschätzungen der verschiedenen Optionen wurden der Öffentlichkeit bisher nicht mitgeteilt. Am Ende könnte es sein, dass eine neue Bahnstrecke wegen mangelnden Hochwasserschutzes in wenigen Jahren erneut von den Naturgewalten zerstört wird. Im Sinne des sparsamen Umgangs mit öffentlichen Geldern würde ich mir eine besser durchdachte Planungsphase wünschen, in der alle wesentlichen Beteiligten unter Einschluss der betroffenen Grundbesitzer eingebunden sind.



Dr. Klaus Radunsky, 1010 Wien