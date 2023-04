Grundideen von KPÖ und FPÖ

Nach den teilweise empörten Reaktionen auf die Landtagswahl in Salzburg möchte ich einmal ein paar neutrale Fakten gegenüberstellen.

Die Grundidee des Kommunismus, Gleichheit aller Menschen und eine soziale Gesellschaft ist nicht verwerflich. Setzt man diese in den zeitlichen Kontext der Entstehung wird klar, dass sich die Menschen damals jede Veränderung im wahrsten Sinn des Wortes erkämpfen mussten. Adel und Klerus waren nicht bereit auch nur den geringsten Teil ihrer "von Gott gegebenen Vorrechte" abzutreten. Die Umsetzung des Kommunismus in der Sowjetunion oder China ist allerdings schlicht ein riesiges Verbrechen.

Die KPÖ plus möchte sich nach einer demokratischen Wahl als kritische Opposition im Salzburger Landtag etablieren. Auch von der regierenden Grazer Bürgermeisterin ist nicht bekannt, dass sie ein Stalin-Regime eingeführt oder Umerziehungslager gebaut hätte.

Die Grundidee des Nationalsozialismus ist rassistisch und menschenverachtend. Die Umsetzung führte zur Hitler-Diktatur und der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Übriggebliebene Nazis gründeten die FPÖ und die Ideologie der Parteigründer wird bis heute gehegt und gepflegt. Haider träumte von der "vernünftigen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich" und wollte "in den Redaktionsstuben aufräumen". Die Pläne von Strache sind seit Ibiza hinlänglich bekannt. Hofer verkündete, "man wird sich noch wundern, was alles möglich ist". Der Liederbuchexperte Landbauer drohte den Kritikern nach der NÖ-Wahl, "wer Wind sät, wird Sturm ernten". Kickl sieht sich schon als "Volkskanzler", da ist wohl auch der "Volksgerichtshof" nicht mehr weit.

Darüber sollten alle Österreicher/-innen (auch Journalisten) nachdenken.





Herbert Forstner BA MA, 5020 Salzburg