Grundlagen für eine bessere Zukunft

Im SN-Leitartikel vom 17. 12. schrieb Manfred Perterer: "Wissenschaft ist harte Arbeit an einer guten Zukunft. Sie ist vorwärtsgerichtet und in der Regel von Optimismus getrieben." Zweifellos sind das Eigenschaften, die wir heute mehr denn je brauchen, vor allem zur Bewältigung der globalen Probleme unserer Zeit. Denn das weit verbreitete Verdrängen und Abschieben dieser Probleme, vor allem jener der Umwelt, auf die kommenden Generationen oder bloß auf die Verantwortung anderer macht diese Missstände meist nur noch größer. Wir alle brauchen heute eine stärkere Kultivierung des wissenschaftlichen und schöpferischen Denkens, das sich sehr oft in drei Grundeigenschaften manifestiert:

Erstens: in einem "Optimismus", dessen Kraft aus einer besonderen Liebe kommt und zwar aus einer Liebe zum Mysterium unseres ganzen Seins und dadurch zu unserer gesamten Schöpfung,

Zweitens: in einem kritischen - und auch selbstkritischen - "Realismus" und schließlich

Drittens: in dem unermüdlichen Bemühen vieler schöpferisch tätiger Menschen, mit dem eigenen Forschen, Denken und Planen dem Allgemeinwohl, der Einheit und Vervollkommnung des menschlichen Daseins zu dienen. Diese dritte Eigenschaft erfordert manchmal Verzicht, vor allem aber auch "echte und harte Arbeit" für eine bessere Zukunft.

Optimismus und Realismus im beschriebenen Sinn sind zwar wichtige Voraussetzungen zur Gestaltung einer besseren Zukunft, aber wir sollten auch versuchen, unsere Erkenntnisse und Ideale durch eine entsprechende Arbeit und durch konsequentes Handeln in die Tat umzusetzen.

Weihnachten ist ein Fest des Lichts und der Liebe in Wort und Tat. Ob wir nun Christen sind oder nicht: Wir sollten dieses Fest alljährlich zum Anlass dafür nehmen, zukünftig uns mehr vom Licht der Aufklärung und von einer stärkeren Kultivierung der Liebe für unsere Mitwelt, Umwelt und Nachwelt leiten zu lassen!





Dr. Rupert Biedrawa, 5161 Elixhausen