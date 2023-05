Der Leserbrief von Herrn Prill in der Lokalausgabe vom 25. Mai entbehrt - bei aller Komik - nicht einer gewissen Tragik. Es stimmt, dass man - wenn man will - aus der Addition der Wähler/-innen-Stimmen von ÖVP und FPÖ eine Mehrheitsmeinung der Bürger und Bürgerinnen für die jetzige schwarz-blaue Koalition herauslesen kann. Es ist allerdings fraglich, ob alle ÖVP-Wähler/

-innen das wirklich bei der Wahl gewollt haben, da es anderslautende verbale Äußerungen Verantwortlicher gab.

Und bei "diesen Menschen", die jetzt gegen Schwarz-Blau demonstrieren wollen, hört Demokratie nicht auf, sondern geht die Demokratie weiter, weil sie ein Grundrecht in Anspruch nehmen, das zur Demokratie gehört. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, das sie in Gefahr sehen. In Gefahr durch eine Partei, in der sich merkwürdige Einzelfälle unangenehm summieren. Deshalb demonstriert ein "Bündnis gegen Schwarz-Blau". Solange es noch geht. Punktum.

Detlev Drews, 5020 Salzburg