Grundsätze der Basisdemokratie

Bei der vor einigen Tagen in den SN erschienenen Meldung, die FPÖ der Stadt Salzburg sei gegen ein Verbot der unnötigen und damit verzichtbaren privaten Feuerwerke, kann es sich nur um eine Ente handeln. Hat doch eine Abstimmung am 3. Februar 2016 unter den Teilnehmern einer FPÖ-Ideenbörse, bei der auch die freiheitlichen Gemeinderäte anwesend waren, eine deutliche Zwei-Drittel-Mehrheit für ein Verbot o. a. Unsinnigkeiten ergeben. FPÖ-Gemeinderäte, welche ihre politische Arbeit doch immer nach den Grundsätzen der Basisdemokratie abstimmen, würden so eine Fälschung des Wählerwillens doch niemals zulassen.

Kurt Reiner

5020 Salzburg

