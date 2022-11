Grundverkehr, alles bleibt besser oder das große Ablenkungsmanöver

Raumordnung und Grundverkehr kommen nicht zur Ruhe. Leserbriefe wie "Es ist kein neues Handeln in Sicht" verfasst von Erika Hirscher, "Dorf für Reiche im Lungau" von Hans Haberl und "Stimme gegen den Wildwuchs im Land" von Josef Guggenberger geben Zeugnis darüber, dass das Thema viele nicht kalt lässt. Wen wundert's? Die Spuren einheitlicher pseudoalpiner Bauten sind überall sichtbar; hochgejubelt und unbeliebt gleichermaßen.

Nun soll bald ein neues Gesetz gelten. Großer Wurf oder Ablenkungsmanöver? Gelernte Österreicher fragen sich: "Sind die Schlupflöcher für diverse Unregelmäßigkeiten bei Kauf von Grünland für Investorenspielwiesen, Zweitwohnsitzen, beim Chalet-Wildwuchs, bei überhöhten Preisen u. a. nun beseitigt?" Wer bestimmt künftig die Bodenpolitik? Wie sieht es bei Zweitwohnsitzen aus? Wie muss man ein aktuelles Zeitungsinserat eines Rechtsanwalts "Rechtsgutachten für legale Zweitwohnsitze" auslegen?

"Wir brauchen kein neues Gesetz, das alte war streng genug, es wurde nur nicht vollzogen", diese Worte konnte man in den vergangenen Monaten immer wieder hören. Auch wurde von diversen Ortschefs stets die Meinung kundgetan: "Wir haben keine Handhabe gegen den Wildwuchs" und jetzt spricht der Mauterndorfer Bürgermeister in Zusammenhang mit einem dort geplanten 400 Betten Chaletdorf - in unberührter Natur - Klartext: "Raumordnung wird in der Gemeinde gemacht und wir werden uns auch nicht von außen diktieren lassen." Was stimmt nun?

Raumordnung und Grundverkehr - das neue Gesetz - Ablenkungsmanöver oder Notbremse? Wird es sich Reich und Schön künftig wieder richten können und Otto Normalverbraucher einmal mehr die Zeche zahlen? Schaut und hört man sich um, es wird gebaut, was das Zeug hält. Siehe Paß Thurn, geplant und genehmigt, siehe Mauterndorf, Adnet und andernorts. Mir scheint, höher, weiter, besser, teurer ist aktueller denn je. Traurig, aber wahr.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf