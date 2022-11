Grundwasserproblematik im Flachgau

Schön, dass die SN diese Woche dem Thema Grundwasser im Flachgau und dessen bedrohliche Veränderungen etwas Platz eingeräumt haben. Die Sorgen aus Henndorf und Schleedorf sind nachvollziehbar und werden zunehmend immer mehr Menschen immer massiver betreffen. Unter diesem Aspekt ist es allerdings außerordentlich befremdlich, dass die ÖBB weiter an dem Bahntunnel festhält. Die Informationen zum Tunnelprojekt werden immer spärlicher, aber soweit ich mich erinnere, sollen aus der Baustelle ja gut 5 Mio. Liter Wasser pro Tag abgepumpt werden, je nach Wetter bis zum zehnfachen. In einer ersten Korrektur wurde dann beschlossen den Wallersee doch nicht zu "fluten" sondern lieber per Druckleitung in die Fischach abzuleiten. Nun soll angeblich eine "Unterwassertechnologie" zum Einsatz kommen, allerdings finde ich nichts dazu.

Was sagen denn die Obmänner der Wassergenosserschaften zu diesem extrem hohen Einfluss auf die lebenswichtigen Grundwasserbestände. Wie stehen die Bürgermeister dazu. Wo werden die Szenarien betreffend Veränderungen des Grundwasserspiegels ehrlich aufgezeigt und evaluiert, welche Garantien werden denn abgegeben. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube die Menge aus dem ÖBB Tunnel ist ein mehrfaches des Gesamtbedarfs von Henndorf.

Es wäre meiner Meinung nach längst an der Zeit das Tunnelprojekt zu verwerfen und komplett andere Ansätze anzudenken und bei Bedarf umzusetzen.

Christian Bratsch, 5020 Salzburg