Günstige Wohnmöglichkeiten

Zum Artikel "Legalisierung hält vor dem VfGH nicht stand": Sollen die Leute doch Zweitwohnsitze haben dürfen, wenn sie es sich leisten können. Dafür sollen sie aber in größeren Ballungszentren mit Zuzug oder in Tourismuszentren auch entsprechend Leerstandsabgabe zahlen. Wenn sie das nicht wollen, dann sollen sie die Wohnung an jemanden geben, der sie verwendet oder an jemanden, der sie anderen zur Verwendung als Wohnraum vermietet. Ob eine Wohnung mehr oder weniger das ganze Jahr verwendet wird oder nur einen Bruchteil davon, sollte sich auch am Energie- und Wasserverbrauch feststellen lassen. Des weiteren gäbe es die Möglichkeit, der hiesigen Bevölkerung eine günstige Wohnmöglichkeit anzubieten. Nämlich, indem man es ermöglicht, Mobilheime zu errichten. Was momentan meines Erachtens für den Einzelnen aufgrund der nicht möglichen Flächenwidmung ausgeschlossen ist.

Soweit ich erfahren habe, ist die kleinste erwerbbare Grundstücksgröße z.

B. in Oberösterreich 400m². Des weiteren wird für ein Mobilheim kein Baugrund benötigt, da ja nicht fix gebaut wird. Grünland genügt aber auch nicht. Wenn, dann müsste man schon in Campingplatz-Grünland widmen lassen. Aber auf Campingplätzen darf man nur zu einem gewissen Prozentsatz Mobilheime aufstellen. Und Grünland bekommt man nur als Landwirt. Und wenn man in Salzburg auf einem Baugrund nicht innerhalb einer bestimmten Zeit baut, wird das Grundstück in Grünland zurück gewidmet. De facto gibt es also meines Erachtens keine sinnvolle offizielle Widmung für Mobilheime. Welche aber nur einen Bruchteil an Flächen benötigten würden, die man für ein fixes Haus benötigt. Und auch nur einen Bruchteil der Kosten fürs Wohnen verursachen, wie sie momentan in der Nähe größerer Ballungszentren zu bezahlen sind. Günstiges Wohnen wäre also leicht möglich! Ist aber offenbar verboten.



Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt