Gut Aiderbichl hilft Tieren zielgerichtet und kompromisslos

Typisch Gut Aiderbichl! Dort wird kurzentschlossen, zielgerichtet und kompromisslos reagiert, wenn es um das Tierwohl geht. So kennen wir das auch aus eigener Erfahrung. Vor vier Jahren wurde uns in einer Notsituation mit der Übernahme eines Araberwallachs geholfen, den wir aus schlechter Haltung herausholen konnten.

Was wir seitdem bei den wöchentlichen Besuchen in Henndorf an Tierliebe, Fürsorge und Betreuung im Umgang mit geschundenen und kranken Tieren erleben, das ist wirklich einzigartig. So etwas funktioniert nur über eine starke Gemeinschaft und mit einer Mitarbeiterschaft, die voller Idealismus und Begeisterung zur Sache geht.



Heinz Oeben, D-83435 Bad Reichenhall