Gut zureden reicht leider nicht

Fast versäume ich den Zug, obwohl ich mit dem Rad zum Bahnhof fahre. Bei der Wirtschaftskammer ist ein Stau. Was ist los? "Salzburg impft" - der Andrang ist groß! Es scheint also zu greifen, aber offenbar nur mit "strikten Vorgaben" - um das Wort "Zwang" zu umschiffen.

Nehmen wir diese Erfahrung mit in die Klimadebatte: Auch hier wird es nicht mit Zureden und nicht mit Angst funktionieren, sondern nur mit "strikten Vorgaben"! Zum Beispiel: SUV-Fahrverbot in der Stadt; Kilometerbeschränkung für Flugreisen pro Person und Jahr; Kostenwahrheit (= massive Preiserhöhung) bei Fleisch; etc.

Wenn wir die kommenden Generationen und die Schönheit unserer Erde im Blick haben, werden wir wollen, dass es "funktioniert". Und dies geht offenbar nicht ohne "Zwang"! Welch schwierige Entscheidungen warten da auf unsere Politiker/-innen?! Nur Mut! Es geht - wie immer in der Politik - ums Ganze!



Karl Plohovich, 5020 Salzburg