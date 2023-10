Gute Argumente für das Pflegestudium

Sehr geehrter Herr Zückert! Mit großem Interesse habe ich Ihren Leserbrief welcher in den "Salzburger Nachrichten" veröffentlicht wurde, gelesen. Sie schreiben in Ihrem Leserbrief, dass eine erfolgreiche Ausbildung zu Grabe getragen und zum Studium umgewandelt wird. Daraus erfolgt in Ihren Augen eine Abwertung des Pflegeberufs, da einige Menschen nun ausgeschlossen werden, da sie keine Matura haben und das Studium deswegen nicht antreten können. Ich kann Ihre Gedankengänge auf jeden Fall nachvollziehen. Dennoch möchte ich Sie fragen, ob Sie auch eine andere Perspektive schon betrachtet haben? Da ich davon nicht ausgehe, möchte ich Ihnen meine Argumente und Gedanken näherbringen.

In Ihren Augen wird das Ansehen der Pflegeausbildung durch die Reform gemindert. Viele werden sicher die gleiche Ansicht haben, aber in meinen Augen wird das Ansehen der Pflege verbessert. Die Akademisierung verursacht eine Aufwertung des Pflegeberufs. Durch die immer höheren Ansprüche wird nicht jeder dazu fähig sein diesen Beruf zu erlernen. Vor allem durch die immer komplexer werdenden Themen und wissenschaftlicheren Anforderungen wird es immer diffiziler. Die Matura setzt hierbei eine klare Voraussetzung, da man durch diese etwas erwarten kann. Jeder, der Matura macht, muss schließlich eine wissenschaftliche Arbeit bzw. Diplomarbeit schreiben und sich mit wissenschaftlichen Grundlagen auseinandersetzen. Jemand, der diese Voraussetzungen nicht beherrscht, ist klar im Nachteil und würde sich viel schwerer tun.

Zusätzlich wird durch das Studium die Berufsanerkennung in anderen EU-Staaten viel leichter. Bisher musste man eine Zusatzprüfung machen, um eine Anerkennung zu erhalten, welche durch die Akademisierung nun wegfällt. Österreich ist leider generell eines der Schlusslichter bei der Reform der Pflegeausbildung. Fast alle anderen EU-Staaten haben ein Bachelorstudium für Gesundheits- und Krankenpflege.

Des Weiteren existiert das Bachelorstudium nicht erst seit gestern, sondern seit 2008. Es gewinnt derzeit nur an Bedeutung, da aufgrund des Pflegemangels genauer hingesehen wird und noch dazu eben die Einstellung der Pflegeausbildung dazukommt.

Weiters ist die Meinung, dass Pflegestudenten nicht so eine gute Ausbildung erhalten wie Pflegeauszubildende, ebenfalls nicht korrekt. FH-Studenten haben 2400 Stunden Praktikum, was im Gegensatz zur Diplomausbildung nur 100 Stunden weniger sind (acht bis zehn Praxistage). Daher haben Studierende nicht weniger Wissen bzw. Erfahrung, da das Studium aus mindestens 50% Praxis besteht.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Reform der Pflegeausbildung in ein Bachelorstudium nicht per se schlecht ist und es genügend positive Argumente gibt. Schließlich kommt es immer auf die Sichtweise der jeweiligen Person an und das Hintergrundwissen. Daher wäre mein Appell an alle Leserinnen und Leser, dass man sich nicht von einfachen Aussagen direkt beeinflussen lässt, sondern sich auch andere Argumente bzw. Informationen ansieht und dann erst ein Urteil fällt.

Herzlichen Dank für Ihren kritischen Leserbrief Herr Zückert! Ich bin gespannt auf weitere Ansichten bezüglich dieses Themas!

Juliane Marie Ortler, FH-Studentin für Gesundheits- und Krankenpflege, 5020 Salzburg