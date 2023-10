Gute Lehrerausbildung braucht Zeit

Verwundert lese ich, dass sich Lehramtsstudierende möglichst rasch ins Klassenzimmer zurückwünschen. Sie fordern vehement eine Verkürzung ihrer eigenen Studienzeit. Als Lehrerin an einer berufsbildenden Schule arbeite ich mit Kollegen zusammen, die im Anschluss an ihr Studium noch mehrere Jahre als Juristinnen, Betriebswirte, Steuerberater in der öffentlichen Verwaltung oder in der Privatwirtschaft gearbeitet haben. Sie haben Erfahrungen außerhalb des Schulsystems gemacht und bringen diese in ihre pädagogische Arbeit ein. Kann ein Auslandssemester den Blick auf das österreichische Bildungssystem nicht komplett verändern? Ist Lebenserfahrung für Pädagogen nicht von zentraler Bedeutung? Wie langweilig ist die derzeitige Lehrerausbildung an den Hochschulen?



Mag. Sonja Watzenböck, 5020 Salzburg