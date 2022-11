Guter Service sieht anders aus

Wie bereits mehrmals in diversen Medien zu hören war, nimmt die Unpünktlichkeit der Salzburger Lokalbahn in den letzten Monaten derart überhand, dass man es sich zwei Mal überlegen muss, ob man diese nutzt, wenn man sicherstellen möchte, einigermaßen pünktlich an seinem Ziel anzukommen (selbst wenn man viel Geld in eine Jahreskarte investiert hat).

Vor allem zu den Stoßzeiten muss man derzeit täglich mit einer Verspätung von bis zu 20 Minuten rechnen und dann auch noch hoffen, wenigstens einen Stehplatz (!) zu ergattern. Geschuldet ist dies laut SVV der Kompletterneuerung mehrerer Lokalbahnhöfe und Schienenabschnitte sowie akutem Personalmangel.

Ein weiteres großes Ärgernis ist der aus dem Bahnhofsumbau resultierende Schienenersatzverkehr mit Bussen: Während des Schienenersatzverkehrs, der regelmäßig zwischen Lamprechtshausen und Weitwörth-Nußdorf im Einsatz ist, sind die Busse oft schon in Oberndorf-Laufen so dermaßen überfüllt, dass kaum noch jemand einsteigen kann. Und wer dann keinen Platz mehr erwischt, muss halt notgedrungen eine halbe Stunde auf den nächsten Bus warten.

Ich habe die SLB bereits über Social Media mit diesen Missständen konfrontiert, worauf ich sehr zügig mit der Behauptung abgespeist wurde, man sei ohnehin schon dabei, die Kapazitäten zu erhöhen (was genau unternommen wurde bzw. unternommen werden wird, wie, ab wann und bis wann, das wurde darin nicht näher erläutert).

Anstatt PR-Leute dafür zu bezahlen, die eigenen verärgerten Fahrgäste zu beschwichtigen, rate ich der Salzburger Lokalbahn, das Geld besser anderweitig zu investieren. Denn beim Fachkräftemangel verhält es sich wie in allen anderen Branchen auch: Bei attraktiven Arbeitsbedingungen, überdurchschnittlich guter Entlohnung und gutem Arbeitsklima kommen die Leute gern - und dann bleiben sie auch.



Bianca Emminger, 5110 Oberndorf