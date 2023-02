Gutes Gelingen für das Heeresgeschichtliche Museum

Jetzt ist es also soweit: Es gibt einen Neubeginn im Heeresgeschichtlichen Museum. Mit der Bestellung eines neuen Direktors und einer neuen stellvertretenden Direktorin wurde ein wichtiger Schritt gesetzt. Der erste Eindruck von beiden war sowohl im Rahmen der Pressekonferenz als auch bei der Vorstellung im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung sehr positiv. Es gilt jetzt nicht nur das Museum zu modernisieren, sondern auch Gräben zuzuschütten, die in den letzten Jahren entstanden sind. Ich traue dem neuen Führungsduo das zu und ich denke die ersten Schritte dazu werden bereits unternommen. Die wiederholte Betonung des "wir" wird sicher dazu beitragen, Vertrauen zu schaffen und zum Erfolg zu führen. Das HGM ist offensichtlich auf dem Weg in eine neue und gute Zukunft. Der neuen Führung kann nur viel Erfolg und das Gelingen der Vorhaben gewünscht werden. Ich denke an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollte das nicht scheitern.



Herwig-Alexander Mackinger BA, 3133 Traismauer