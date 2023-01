Gutmenschen stören mehr als Böllerer

Alle Jahre wieder um diese Zeit das Gesudere betreffend Feuerwerk, Pyrotechnik, Böller, Feinstaub etc. An nicht einmal 0,3% der Tage des Jahres kracht's und blitzt's halt, weder Mensch noch Tier wird dadurch nachhaltig und fortwährend be- oder geschädigt - außer jene, die sich halt nicht an die Regeln halten und daher manchmal Hand oder Auge verlieren.

Viel mehr stören mich die selbst ernannten Gutmenschen, welche jedes Wochenende mit ihren Demos, auch wenn diese nun "Stadtspaziergang" heißen, den Verkehr lahmlegen und vielen rechtschaffenen Menschen ihre Zeit stehlen.

Wahrscheinlich sind das dieselben, welche solche Leserbriefe schreiben und "Böllerer" mit Angehörigen der mordenden Söldnergruppe Wagner vergleichen! Mir fehlten beim Lesen dieser Zeilen von Frau Degenhart (SN vom 3. 1. 2023) echt die Worte.

Ein wenig mehr Toleranz wäre vonseiten dieser Mitmenschen gewünscht. Das wäre doch ein toller Neujahrsvorsatz.



Dipl.-Ing. Reinhold A. Bacher, MSc., 5020 Salzburg/1080 Wien