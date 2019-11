H.C. ist nicht honoris causa

Ich frage mich, was muss noch alles passieren, damit die österreichische Politik von einem durch und durch unseriösen Politiker wie H.C. Strache befreit wird. Offensichtlich reichen die korrupten Ergüsse von Ibiza, die hektischen Handy- Aufforderungen zur Unterbringung von (nicht geeigneten) Gesinnungsgenossen in Top-Positionen der Wirtschaft, womöglich für Gegenleistungen,und die weit überhöhten Dotierungen aus der eigenen Parteikasse nicht aus, um ihn politisch los zu werden.

Sein Rücktritt vom Rücktritt sollte ihn in den Sessel des Wiener FPÖ-Chefs hieven, was selbst von seinen ehemaligen Parteifreunden mit Kopfschütteln quittiert wurde. Frau Philippa sorgt ja ohnehin durch das NR-Mandat für die finanzielle Aufrechterhaltung des Haushaltes, sodass einem um das leibliche Wohl der Familie Strache nicht bange sein muss.

Gut in Erinnerung geblieben ist anlässlich einer Elefantenrunde vor der NR-Wahl 2017 seine ebenso laute wie zynische Bemerkung an den damaligen Bundeskanzler: "Herr Kern, Sie sind schon weg, Sie wissen es nur noch nicht!" In Anlehnung an diese Worte könnte man ihm zurufen: "Herr Strache, Sie sind schon weg, Sie glauben es nur noch nicht!" H.C. großgeschrieben ist eben nicht honoris causa.



Josef Planer, 5020 Salzburg