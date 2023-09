Die "Salzburger Nachrichten" schrieben am 2. September einen Leitartikel über ein aktuelles Thema: "Die künstliche Intelligenz". Überschrift: "Denn sie wissen nicht, was sie tun ...". Redakteur Hermann Fröschl ist dies sehr gut gelungen. Oberhalb eine Karikatur von Wizany, die treffender nicht sein kann:

Frage an Alexa: "Wofür steht KI?" Antwort: "Kant Immanuel"

Diese scheinbar dumme Antwort hat für mich einen tieferen Sinn (von Herrn Wizany vielleicht sogar so gewollt). Philosoph Immanuel Kant - bekannt für sein wunderbares Zitat: "Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen."

Verstand ist allerdings Voraussetzung.

Auch stellte er Ethik und Vernunft in den Mittelpunkt moralischen Handelns.

Sehr vieles ist von dem Philosophen aus längst vergangen Zeiten in die heutige Zeit umzulegen. Einer meiner bevorzugten Philosophen heute, Julian

Nida-Rümelin hat ein tolles Buch geschrieben: "Digitaler Humanismus: Eine Ethik für das Zeitalter der KI", Pflichtlektüre für künftige Entwickler und

Entscheidungsträger.

Elisabeth Oberhuber, 5020 Salzburg