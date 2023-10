Haben wir denn wirklich zu wenig Platz zum Leben?

Die öffentliche Meinung wird ständig dahingehend beeinflusst, dass möglichst wenig gebaut werden soll, weil wir uns sonst angeblich unser schönes Österreich zubetonieren. Zum Beispiel heißt es laut WWF, dass pro Tag im Jahr 2022 im Schnitt 12 ha wertvolle Böden in Österreich verbaut wurden. Das sind also 12 ha x 365 Tage = 4380 ha pro Jahr. In 1000 Jahren würde man, wenn es jährlich so weiter ginge (womit nicht zu rechnen ist, denn wenn ausreichend Wohnraum vorhanden ist, wieso sollte man dann noch mehr davon bauen?) also 4,38 Millionen ha zubetonieren.

Wir haben in Österreich aktuell ca. 3,26 Millionen ha landwirtschaftlich nutzbare Grundfläche. So wie 3,2 Millionen ha Wald. So wie 580.000 ha verbaute Fläche. Und ca. 4 Millionen Haushalte. Wenn jeder Haushalt 1000 m² Baugrund sein Eigen nennen dürfte, so wären das 0,1 ha pro Haushalt, bei 4 Mill. Haushalten insgesamt also 400.000 ha. Meist wird davon nur ein Bruchteil verbaut. Sagen wir mal ein relativ großes Haus aus 20 x 10 m wird auf so einer 1000 m² Bauparzelle errichtet, so sind das nur 200 m² zubetonierte Fläche. Also 1/5 von den 400.000 ha, insgesamt also 80.000 ha. Will man allen Ernstes den Menschen verbieten, diese 80.000 ha Grundfläche zuzubetonieren, so dass jeder Haushalt ein Einfamilienhaus haben kann? Also lasst doch bitte die Menschen Einfamilienhäuser bauen so viel sie brauchen! Aber zwingt sie auch nicht dazu! So lange Bevölkerungswachstum herrscht muss man ausreichend Wohnraum schaffen dürfen!



Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt