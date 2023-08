Haben solche Männer keine Frauen in ihrem Leben?

Ich war am 19. Juli 2023, ein Mittwoch, mit einer Freundin und ihren Kindern im Müllner Bräu. Sie auch? Dann waren vielleicht Sie der ältere Mann mit dem weißen Haupthaar und den bierseligen roten Bäckchen, in dessen Gruppe wir geraten sind. Das nächste, was ich hörte, war der Aufschrei besagter Freundin, Ihr joviales Altmännerlachen und ein süffisantes "aber des woar doch der Bua". Sie haben meiner Freundin an den Hintern gegriffen und amüsierten sich köstlich über die sexuelle Belästigung. Meinen empörten Protest fanden Sie drollig und lachten munter weiter.

Der Freundin hatte es als Opfer jahrelangen Missbrauchs die Sprache verschlagen. Na, immer noch stolz? Was ich mich frage: Haben Menschen wie Sie eigentlich keine Frauen in Ihrem Leben - egal ob Mutter, Frau oder Töchter. Möchten Sie, dass die von einem Wildfremden unsittlich berührt werden? Wirklich?

Veronika Zangl, 5020 Salzburg