Die Ergebnisse, die Österreich in den Bereichen Politik und Fußball erzielen, lassen den Verdacht zu, dass es uns dabei an entsprechenden "Eliten" mangelt. Wir können derzeit nur Mittelmaß anbieten; die goldenen Zeiten des "Wunderteams" im Fußball und in der Politik "Kreiskys" sind derzeit offensichtlich unerreichbar.

Mag. Maximilian Edelbacher, 1190 Wien