Haben wir nichts aus der Geschichte gelernt?

Meine Seele ist betrübt, meine Augen feucht - es tut weh, wenn ich daran denke, dass Russland am Donnerstag (24. Februar 2022) einen Angriff auf die Ukraine gestartet hat. Aus mehreren Richtungen sind die Bodentruppen in das Nachbarland eingedrungen - begleitet von massivem Beschuss von oben. Was ist das für eine Welt, in der wir leben, wo Hass, Gewalt und Macht reagieren? Sollte nicht überall Frieden herrschen? Haben wir denn nichts aus der Geschichte gelernt? Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man vor den Attacken von Flugzeugen und Marschflugkörper fliehen muss, mit den Kindern an der Hand, die eigentlich spielen und lachen möchten.

Mein Herz blutet, wenn ich an all die vielen Menschen denke, die nur in Frieden in ihrer Heimat leben wollen und jetzt auf der Flucht sind. Viele Menschen gehen jetzt auf die Straße und protestieren mit Tränen in den Augen gegen diese Gewalt, aber können wir damit den Angreifer, der keine Skrupel hat, aufhalten?

Zahlreiche Hilfsorganisationen stehen bereit, um den Menschen zu helfen, hunderte von Freiwilligen sind anwesend. Ich bete zu Gott, dass das Massaker bald ein Ende hat.



Dagmar Unterrainer, 5020 Salzburg