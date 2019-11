Hadrigans App ist kein Allheilmittel, aber ein Anfang für Veränderung

Benjamin Hadrigan hat einen wichtigen Schritt gesetzt. Er setzt um, was sich viele Schüler/-innen seit Langem wünschen: Missstände aufzeigen und Lehrmethoden in Frage stellen zu können, ohne die Sorge haben zu müssen, durch Lehrer/-innen bewusst oder unbewusst dafür schlechter beurteilt zu werden. Nicht zum ersten Mal höre ich, dass man sich nicht traue einem oder einer Lehrer/-in Feedback zu geben oder den oder die Direktor/-in zu konsultieren, aus Angst vor "Rache" des/der Lehrer/-in durch schlechtere Beurteilung.

Schwarze Schafe erkennen

In Österreich leisten die meisten Lehrer/-innen großartige und herausfordernde Arbeit (Ihnen sei an dieser Stelle mein großer Dank und meine große Anerkennung ausgesprochen); sie bilden die Jurist/-innen, Mediziner/-innen und Wissenschaftler/-innen der nächsten Generation aus, leisten Erziehungsarbeit und organisieren vieles in ihrer Freizeit. Doch unter ihnen finden sich - wie auch in jeder anderen Berufsgruppe - schwarze Schafe; Personen ohne das nötige soziale Feingefühl, Personen, die ihren Stoff gebetsmühlenartig runterrattern ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Schüler/-innen zu nehmen, Personen, die uns Schüler/-innen nicht begeistern können. Eine Bewertung mittels App mag vielen zwar egal sein, sobald aber nur ein/e Lehrer/-in seine/ihre Unterrichtsmethoden überdenkt, ist bereits vielen Schüler/-innen jetzt und in Zukunft geholfen. Da es derzeitig nur an sehr wenigen Schulen ein internes Feedback-System gibt, werden "Fehler" oft erst mehrere Schüler/-innen-Generationen später oder auch gar nicht angesprochen, was meiner Ansicht nach zu einer Verschlechterung des Bildungssystems führt.

Nur detailliertes Feedback ist gutes Feedback

Kritik ist nicht immer sachlich, Feedback nicht immer konstruktiv, Bewertungen nicht immer fair, vor allem nicht, wenn jede/-r sich als Schüler/-in ausgeben kann und in unüberlegter Weise bewerten kann wie und was er/sie möchte. Hinterfragbar ist, dass die App nur mittels "Sternchenvergabe" funktioniert und keine individuellen Kommentare zulässt, in denen wir Schüler/-innen detailliert unsere Kritik und Wünsche aufschlüsseln können. Nur so kann Feedback funktionieren: Mittels detaillierter Verbesserungsvorschläge, nicht aber mittels Sternchenbewertung à la Pizzabestellung. Aber: Das Verbieten der App - wie von der Lehrer/-innengewerkschaft gefordert - und somit von Kritik an Lehrer/-innen ist nicht nur demokratiepolitisch zu hinterfragen (Stichwort: freie Meinungsäußerung), sondern wird auch zu einer deutlichen Verschlechterung der Schüler/-innen-Lehrer/-innen-Beziehung führen. Das möchte doch niemand, oder?

App eröffnet Chance für Einführung von echten Feedbacksystemen

Hadrigans App ist nicht perfekt und sicher kein Allheilmittel für unser Bildungssystem, aber seine App eröffnet eine Möglichkeit, die es zu ergreifen gilt. Die Möglichkeit über die verpflichtende Implementierung eines internen Feedback-Systems an jeder österreichischen Schule nachzudenken. Denn: Solange es ein solches nicht gibt, werden wir Schüler/-innen weiterhin - anonym und für jede/-n Österreicher/-in sichtbar - unsere Lehrer/-innen über "Lernsieg" bewerten. Also, liebe Direktor/-innen und Lehrer/-innen: Anstatt ab Montag die Schüler/-innen für das Äußern ihrer Meinung zu verteufeln, wäre es an der Zeit sich schulintern für die Einführung eines echten Feedback-Systems einzusetzen.



Alex Sahan, 17 Jahre, 8. Klasse einer AHS in Wien