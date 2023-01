Hände weg von der Umweltanwaltschaft!

Vorweg, für mich steht außer Zweifel, dass es Wirtschaftstreibende in der ÖVP gibt, denen die LUA ein Dorn im Auge ist. So vor Kurzem die Wortmeldung in Mauterndorf: "Ich dachte, die ÖVP ist eine Wirtschaftspartei." Dass die FPÖ-Chefin aus parteitaktischen Gründen sich diese Unzufriedenheit Einzelner zunutze machen will, ist genauso verwerflich wie das Begehren Einzelner aus der Wirtschaft. Egal welche Weltanschauung der Einzelne hat, jeder muss sich die Frage stellen, was ist mir die Natur wert, und Aufgabe der politisch Verantwortlichen ist, sich darüber klar zu werden, dass die Natur nicht zur Handelsware und zum Wählerfang abgewertet werden darf. Jedoch spätestens dann, wenn das Sensible der Ökosysteme kollabiert, werden wir merken, dass Geld nicht auf den Bäumen wächst - oder doch?

Fr. Heidi Huber schreibt in ihrem Standpunkt (SN vom 7. 1. 2023), eine Abschaffung der LUA käme einem Rückschritt gleich, daher Hände weg von der LUA, und ich möchte diese Aufforderung mit den Worten des Dalai Lama untermauern, der da sagt: "Unsere gemeinsame Mutter Natur zeigt ihren Kindern immer deutlicher, dass ihr der Geduldsfaden gerissen ist."



Helmut Auer, 5071 Wals