Anlässlich der Diskussion um Warmwasser in Salzburger Schulen ging mir Gott sei Dank ein Licht auf und ich weiß nun, was mir, zwar unbewusst, aber doch sehr gefehlt hat bzw. gefehlt haben muss. Dachte ich bei Unzulänglichkeiten und fehlendem Wohlsein während meines Lebenslaufs bisher an eine schiefe Windeltechnik meiner Frühzeit, so weiß ich heute, dass es nur auf das grausame, mit kaltem Wasser vollzogene Händewaschen zurückzuführen ist.

Gut, dass das Händewaschwarmwasser nicht während der Pandemie zur Debatte stand; nicht auszudenken diese Gnadenlosigkeit, hatten wir uns doch immer und überall und sogar mittels Anleitung unsere Hände zu waschen. Nebenbei bemerkt, wie schnell sich doch etwas wandelt, vor zwei Jahren noch Hände waschen bis zum Abwinken und heute - Duschen ist out, der gute alte Waschlappen in.

Den Dauerschwimmern/-innen mit Schüttelfrosterscheinungen wegen einer Wassertemperaturabsenkung von sage und schreibe 1 (in Worten einem) Grad sei gesagt, dass wir wohl alle Einschränkungen in Kauf nehmen werden müssen. Generationen von Eltern rufen ihren Sprösslingen zu: "Ist dir kalt im Wasser, raus und aufwärmen!" Das bewährt sich.

Für alle, die ebenso unter kaltem Händewaschwasser leiden haben müssen, ein Trost. Eisbaden ist modern, es soll Kreislauf und Blutzirkulation in Schwung bringen. Wir waren eben unfreiwillig Vorläufer dieser besonderen Erkenntnis. Ein Hinweis an alle Leser (m, w, d) meiner Leserbriefe. Sollte ich durch meine Äußerungen jemanden (m, w, d) vor den Kopf gestoßen oder gar beleidigt haben - schuld ist mit größter Wahrscheinlichkeit nur das mir vor Jahrzehnten fehlende Händewaschwarmwasser, das mich so werden ließ, wie ich eben bin. Hart aber fair und diskussionsbereit auf Augenhöhe.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf