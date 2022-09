Härter gegen Orbán durchgreifen

Bezug nehmend auf Sylvia Wörgetters SN-Leitartikel "Erstmals geht die EU gegen Viktor Orbán vor" (19. 9.) erlaube ich mir meine persönliche Meinung zu dieser bisher erstmaligen EU-Konsequenz gegenüber dem ungarischen Staat und speziell gegen dessen Regierungschef Orbán beizusteuern.

Diese Maßnahme, die aufgrund des anhaltenden Drucks des EU-Parlaments gegenüber den EU-Rat überhaupt zustande gekommen ist, kommt um eine gefühlte Ewigkeit zu spät! In grobfahrlässiger Weise haben die EU-Verantwortlichen dem Treiben des ungarischen "Möchtegern-Despoten und Putinverstehes" Orbán jahrelang tatenlos zugesehen, wie dieser die Demokratie in seinem Land systematisch ausgehöhlt und zur Farce verunstaltet hat. Indem er sich mit Hilfe der jährlichen EU-Fördermilliarden persönlich unermesslich bereichert und alle bestehenden demokratischen Kontrollmechanismen kontinuierlich ausgeschaltet hat; zu Lasten des ungarischen Volkes und zu Gunsten seiner Person samt seines politischen Klientel. Die angedrohte Kürzung von insgesamt 7.500 Millionen Euro ist eine lächerlich milde Strafandrohung, wenn man erfährt, dass trotz dieser Kürzung noch immer ein Betrag von 23 Milliarden (23.000 Millionen!) Euro an EU-Gelder an Ungarn überwiesen wird! Unvorstellbar für uns Österreicher/innen als Nettozahler in den EU-Fördertopf.

Orbán hat die offensichtlichen Schwächen der EU (wie zB. Trägheit, Erpressbarkeit durch ein wahnwitziges Vetorecht eines jeden Mitgliedslandes, Korruptions- und Manipulationsanfälligkeit der staatlichen Vertretungen, uvam.) längst durchschaut und spielt mit der Europäischen Union ein Spiel namens Katz und Maus und lacht sich jedesmal krumm, sobald seine Staatskasse immer wieder mit den EU-Fördergeldern neu aufgefüllt wird - nach dem System "Esel streck' dich"! Als Sahnehäubchen sind Orbàns Vetodrohungen gegen angestrebte EU-Sanktionen gegenüber Putin aufgrund seines Angriffskrieges gegen die Ukraine zu verstehen. Mit jedem Erfolg seinerseits wird er noch mehr unverschämt und zeigt den übrigen Mitgliedern eine lange Nase.

Fazit: Mindest die Hälfte aller EU-Fördergelder muss Ungarn gekürzt bzw. vorzuenthalten werden, solange es keine echte Rückentwicklung der von Orbàn angestrebten Wahlautokratie gibt; unter Androhung eines totalen Ausschlusses aus der Gemeinschaft.

Nur eine solche Sprache verstehen Menschen wie Orbàn und ähnliche Konsorten, alles andere ist Geld- und Zeitverschwendung!







Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt