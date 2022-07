Hässlicher Neubau an der Alpenstraße

Herr Dr. Walter Grafinger fühlt sich offensichtlich in seinem ästhetischen Empfinden genau so gestört wie ich, wenn er den neuen "Kasten" (Gebäude) am Rehrl-Platz anschauen muss, weil er den Bau in seinen Leserbriefen immer wieder erwähnt. Ich frage mich, wer so einen Bau für die Reichen bewilligt, ohne zu berücksichtigen, dass wir Salzburger ein Leben lang mit dieser Geschmacklosigkeit konfrontiert sind.

Ähnliches haben wir jetzt in der Alpenstraße stadtauswärts auf der linken Seite vor der Wüstenrot Versicherung. Auf dieser Höhe ist die Alpenstraße beidseits fast durchgehend von Bäumen gesäumt. Der erwähnte Neubau wurde allerdings so weit an die Grundstücksgrenze gesetzt, dass seine Hässlichkeit leider nicht einmal mehr durch eine Baumreihe zu verbergen ist. Überlegen sich die Menschen, die solche Bauten bewilligen, was sie mit ihrer wahrscheinlich gut bezahlten Arbeit der Salzburger Bevölkerung antun?







Christa Wörndl, 5020 Salzburg