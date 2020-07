Warum sich die Welt - inklusive Papst - darüber so alteriert, dass Erdogan die

Hagia Sophia wieder zur Moschee machen will, kann ich ehrlich gesagt, nicht ganz nachvollziehen. Meiner Wahrnehmung nach, ist dieser singuläre sakrale Bau innen und außen eine Moschee, keine Kirche und schon gar kein Museum. Dafür ist dieser Prachtbau viel zu groß und man kann ja die Kunstschätze, die sich in den Kuppeln hoch oben befinden, gar nicht richtig bewundern.

Ich finde, der Sultan Erdogan hat schon viel schlimmere Dinge gemacht, als das oder er folgt dem Vorschlag des grenzgenialen Karikaturisten Wizany und macht ein "Moscheeum" daraus.



Josef Blank, 5061 Elsbethen