HAK Hallein setzt Zeichen

Der Krieg in Europa versetzt mich in Verzweiflung, angesichts der Ereignisse fühle ich mich ohnmächtig. Meinen Kolleginnen und Kollegen an der Schule geht es ähnlich. Sie beschließen, Medikamente, Lebensmittel, Hygieneartikel für die Kriegsflüchtlinge zu sammeln und in die Ukraine zu transportieren.

Innerhalb einer Woche entsteht ein Berg aus Hilfsgütern an meiner Schule. Schülerinnen und Schüler bringen Sachspenden ihrer Eltern, Halleiner Ärzte Verbandsmaterial aus ihren Ordinationen, ein Fleischfabrikant seine Produkte. Die Schüler sortieren, verpacken, verladen die Güter. Eine andere Handelsakademie sammelt ebenfalls Sachspenden, um die Halleiner Aktion zu unterstützen.

Am Freitag nach der Schule fahren zwei Kollegen mit einem Transporter in die Ukraine, sie bringen die Hilfsgüter in ein ukrainisches Verteilerzentrum.

Was können wir tun, um gegen die Zerstörung anzukämpfen? Können wir durch unser Tun die Lage überhaupt verändern? Unsere Hilfsaktion ist ein Zeichen und ich bin stolz, dass unsere Schulgemeinschaft ein solches gesetzt hat. Ich bin optimistisch, wenn mir meine russischen Schülerinnen und Schüler versichern, dass sie jederzeit zur Verfügung stehen, um ukrainischen Jugendlichen die Ankunft in Österreich zu erleichtern.

Setzen wir weiterhin Zeichen.



Mag. Sonja Watzenböck, Lehrerin an der BHAK/BHAS Hallein