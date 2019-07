Halbherziger Netzangriff

Grüß Gott Herr Mortsch! (SN vom 19. 7.)

Ich muss Ihnen einfach schreiben, was mir unter den Nägeln brennt: Wimbledon Finale, Federer führt im 5. Satz 8 zu 7, hat eigenen Aufschlag und .... verliert. Ich bin ja seit eh und je ein Federerfan, da ich selbst höchsten Wert auf Ästhetik lege. Doch hier kann/konnte ich Federer überhaupt nicht verstehen, da er doch schon ein gebranntes Kind sein müsste, was Djokovic betrifft. Er hatte vier Möglichkeiten, bei diesem Stand ein Ass bzw einen Winner zu schlagen, und doch entschied er sich für den halbherzigen Netzangriff und kriegt postwendend den Return um die Ohren. In früheren Jahren war er schneller, näher am Netz, da hätte das vielleicht genügt. Ich weiß, hintennach reitet die alte Urschl...aber er muss doch auch für solche Fälle Varianten im Kopf haben! Hatte ja auch einmal Edberg im Team, oder? Und: mit seiner Erfahrung sollte er mittlerweile doch auch überraschende Spielzüge, z. B. eher viermal das erste Service riskieren, als dann sooo enttäuschend verlieren, was ihm ja schon öfter passiert ist. Was sagen Sie, Herr Mortsch... würde mich interessieren, vor allem wird ja in ihren Kreisen auch viel diskutiert worden sein.







Hannes Bermoser, Villach